Poolse vrouw jarenlang vastgehouden, mishandeld en verkracht in varkensstal

Een 35-jarige man in Polen wordt ervan verdacht meer dan vijf jaar lang een vrouw te hebben vastgehouden in een varkensstal. De vrouw werd daar fysiek en psychisch zwaar mishandeld en regelmatig verkracht.

De nu 30-jarige vrouw leerde de man vijf jaar geleden via internet kennen. Hij hield haar jarenlang gevangen in een ruimte zonder verwarming, stromend water of elektriciteit. Ook had ze geen toegang tot daglicht of sanitaire voorzieningen en kreeg ze maar beperkt te eten en te drinken, zegt het Poolse Openbaar Ministerie.

De man gebruikte regelmatig hevig fysiek geweld tegen de vrouw; ze werd geslagen, geschopt, geduwd en gewurgd. Ook vernederde hij haar verbaal en mocht de vrouw geen contact hebben met de buitenwereld.

Gedwongen seks

Wanneer de vrouw de varkensstal verliet gebeurde dit met een bivakmuts over haar hoofd. Tegen de Poolse nieuwssite Myglogow zegt de vrouw dat ze geregeld gedwongen werd tot seks met de man.

"Wanneer ik niet aan zijn seksuele verwachtingen deed, werd ik geslagen en kreeg ik geen eten. Ik kreeg alleen eten als ik geen kracht meer had omdat hij bang was dat ik zou sterven." De vrouw raakte een paar jaar geleden ook zwanger van de man en beviel in het ziekenhuis. Direct daarna is het kind afgestaan ter adoptie.

In de Poolse media geeft de vrouw voorbeelden van hoe ze mishandeld is. "Hij gaf mij van alles de schuld. Vervolgens stak hij bijvoorbeeld een zaklamp in mijn mond en scheurde mijn lippen open."

Meermaals naar ziekenhuis

In de vijf jaar dat ze gevangen zat bracht de man haar meermaals naar het ziekenhuis. De vrouw moest onderweg naar het ziekenhuis een bivakmuts op zodat ze niet kon zien waar ze verbleef. In het ziekenhuis werd ze onder meer behandeld aan een gebroken arm, gebroken been en een beschadigde anus.

Uit angst dat de mishandelingen erger zouden worden durfde de vrouw in het ziekenhuis niets te zeggen over haar situatie. Naar eigen zeggen geloofde ze niet meer in vrijheid.

De situatie van de vrouw kwam aan het licht toen ze recent naar het ziekenhuis moest vanwege een ontwrichte schouder. De artsen waren geschokt door alle andere verwondingen van de vrouw. Nadat ze alsnog haar verhaal had gedaan, werd de politie ingeschakeld.

De verdachte is aangehouden en ontkent de beschuldigingen.