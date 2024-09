Perez onderuit in kwartfinales: alle Nederlanders klaar in individueel bocciatoernooi

Daniel Perez is er niet in geslaagd de halve finales van het paralympisch bocciatoernooi in Parijs te bereiken. Hij ging in de kwartfinales met ruime cijfers (0-10) onderuit tegen Muhamad Syafa uit Indonesië.

De 37-jarige Perez zorgde acht jaar geleden in Rio de Janeiro voor een primeur door de eerste paralympische Nederlandse bocciamedaille te veroveren. Destijds pakte Perez zilver. Vier jaar later in Tokio werd Perez in de kwartfinales uitgeschakeld.

De Nederlander kende in Parijs een wisselvallige groepsfase met een nipte zege op de Braziliaan Jose Oliveira (6-5) en een nederlaag tegen de Brit David Smith (1-4).