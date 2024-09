Vriends maakt podcast over z'n wilde transferzomer: '8 miljoen in 3 jaar, voor mij?!'

Ook heeft hij een studie communicatiewetenschappen en een master journalistiek afgerond. Met de podcastserie combineert hij zijn wens om nog te voetballen in het buitenland met zijn nieuwsgierigheid als podcastmaker. "Ik had er lol in. Ik had het goed bij Sparta, kon daar bijtekenen en was vanuit die positie benieuwd om uit te vogelen waar ik allemaal heen kon."

De zoektocht van Heurelho Gomes

Met een naderende transfervrije status wordt de voetballer via verschillende (om)wegen gecontacteerd, door personen die zeggen hem te willen helpen in zijn zoektocht naar een andere club. Op een gegeven moment zijn er wel een stuk of zes tussenpersonen voor hem bezig.

"Er zitten goede bedoelingen bij, maar velen willen ook gewoon geld aan je verdienen", erkent Vriends. "Die zitten op Transfermarkt.com en zien: hé, die Vriends loopt uit zijn contract. En denken: laat ik 'm eens bellen."

De meest opvallende tussenpersoon is Gomes, de Braziliaanse keeper. "Dat was een long shot, hoor. Ik kende iemand die op zijn beurt toevallig Gomes kende. Mooi toch? Dan is het verhaal zo geschreven: Heurelho Gomes die in Brazilië op zoek is naar een club voor Bart Vriends."