Zomer was heel gemiddeld in Nederland, maar dat zegt niets over toekomst

Een zomer in Nederland die zo gemiddeld was dat hij er bijna uitspringt qua gemiddeldheid. Dat is het beeld dat je krijgt als je de weergrafieken over de afgelopen drie maanden bekijkt. Dat wil niet zeggen dat er geen uitschieters waren in temperatuur en dat er niet hier en daar extreme slagregens vielen. En het zegt al helemaal niets over de komende jaren, zegt klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI.

Met een gemiddelde temperatuur van 17,8 graden tegen 17,5 graden was de zomer net iets warmer dan het langjarig gemiddelde.

"Het was eigenlijk een hele normale zomer", onderschrijft Siegmund. "Als je hem vergelijkt met zomers in de periode van 1991 tot en met 2020, zit deze zomer qua temperaturen vrijwel op het gemiddelde. Het scheelt zo'n 0,3 graden. Iets erboven. Als je naar de losse maanden kijkt zie je trouwens wel dat augustus echt een warme maand is geweest."

Op 13 augustus werd het 34,9 graden in het Groningse Nieuw Beerta. Dat is de hoogste temperatuur die deze zomer in Nederland is gemeten. Bijzonder, want dat gebeurde bij dat weerstation pas één keer eerder sinds 1990. Meestal lopen de temperaturen in het zuiden verder op.

De 'normale' waarden voor deze zomer gelden ook voor de neerslag (222 millimeter), de hoeveelheid zonuren (695), het aantal tropische dagen van minstens 30 graden (4), het aantal zomerse dagen van minstens 25 graden (19 of 20) en het aantal warme dagen van 20 graden of meer (65). Allemaal vrijwel gelijk aan het huidige klimaatgemiddelde.