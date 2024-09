Medvedev en Swiatek probleemloos door op US Open

In set twee maakte Swiatek slechts één onnodige fout. De toernooiwinnares van 2022 had vooraf even met Serena Williams gesproken. "Ze kwam op mij af. Ik zou haar nooit hebben aangesproken, dat durf ik niet. Ze gaf me veel positieve energie", zei Swiatek.

Wozniacki opnieuw door

De Deense Caroline Wozniacki haalde voor de tweede keer sinds haar rentree in 2023 de achtste finales van een grandslamtoernooi. De verliezend finaliste van 2009 en 2014, die ook vorig jaar de vierde ronde bereikte in New York, won met 6-3, 6-2 van Jessica Ponchet.

Wozniacki (WTA-71) stopte in 2020, kreeg twee kinderen en maakte in 2023 haar rentree. Wozniacki is de achtste speelster in het open tijdperk die op 34-jarige leeftijd of ouder de achtste finales haalt in New York.

Chris Evert, Martina Navratilova, Billie Jean King, Nancy Richey, Virginia Wade, Serena Williams en Venus Williams gingen haar voor.