Saksen en Thüringen naar de stembus, AfD koerst af op historische zege

In de Oost-Duitse deelstaten Thüringen en Saksen gaan kiezers vandaag naar de stembus voor de belangrijkste deelstaatverkiezingen in jaren. Er wordt winst verwacht voor de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD), die in beide deelstaten door de binnenlandse veiligheidsdienst als rechts-extremistisch is bestempeld.

De AfD kan voor de eerste keer de grootste worden in een deelstaat. In Thüringen lijkt de partij volgens peilingen verzekerd van de winst, in Saksen is de AfD in een nek-aan-nekrace verwikkeld met de christendemocratische CDU. Ook in het Oost-Duitse Brandenburg, waar over drie weken wordt gestemd, gaat de AfD aan kop.

De stembusgang in de regio's rond Leipzig, Dresden en Erfurt zal hoe dan ook een beroerd resultaat voor de Duitse regeringspartijen opleveren. De SPD van bondskanselier Scholz wordt in beide deelstaten op 6 procent gepeild, terwijl coalitiegenoten de Groenen en de liberale FDP de kiesdrempel van 5 procent niet eens lijken te halen.

Die grote ontevredenheid met het huidige beleid is ook te zien in het succes van de Ruslandgezinde anti-establishmentpartij van Sahra Wagenknecht. Haar BSW lijkt in beide deelstaten de derde partij te worden.

Remigratie

De AfD scoort in Thüringen en Saksen met een campagne die een gitzwart beeld schetst van Duitsland. Het land zou "ten ondergaan aan illegale immigratie, een drastische toename van geweld en onmenselijke gendergekte". De Thüringse AfD wil klimaatplannen schrappen, de Thüringse veiligheidsdienst afschaffen en op scholen meer nadruk leggen op de Duitse cultuur en minder op 'linkse identiteitspolitiek'.

Na de aanslag in Solingen door een Syrische asielzoeker is het asieldebat hevig opgelaaid. Ten gunste van de AfD, dat graag campagne voert voor 'remigratie', de deportatie van asielzoekers. Het vluchtelingenbeleid ligt in handen van de federale overheid, maar volgens politicologen zou een AfD-geleide deelstaatregering asielopvang kunnen blokkeren en rechten van vluchtelingen kunnen inperken.