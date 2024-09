Wekdienst 1/9: Vaccinaties tegen polio in Gaza • Verkiezingen twee Duitse deelstaten

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

In Gaza gaat de grootschalige inentingscampagne tegen polio van start. Naar verwachting legt Israël enkele gevechtsoperaties in Gaza stil om gezondheidswerkers de gelegenheid te geven vaccins toe te dienen aan ongeveer 640.000 Palestijnse kinderen. Gisteren vonden de eerste inentingen al plaats in Khan Younis.

In de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen worden vandaag verkiezingen gehouden. In beide partijen peilt de radicaal-rechtse AfD hoog.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken brengt vandaag en morgen een tweedaags bezoek aan Israël en de Palestijnse Gebieden. Vandaag ontmoet hij onder meer zijn Israëlische ambtgenoot Katz en de premier van de Palestijnse Autoriteit Mohammad Mustafa.

Om 15.00 uur is de Grand Prix van Italië. Max Verstappen begint vanaf een teleurstellende zevende plaats.

Vandaag staat bij de WK mountainbiken de crosscountrywedstrijd voor vrouwen op het programma. Er komen drie Nederlanders in actie.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van zes gegijzelden gevonden. Ze zijn gevonden in een tunnel onder Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Onder de doden is ook de Israëlisch-Amerikaanse Hersh Goldberg-Polin.

Ander nieuws uit de nacht:

Fietser overleden na aanrijding in Rotterdam, twee personen aangehouden: De auto reed na de aanrijding door, maar werd ongeveer tien minuten later door de politie gevonden. De twee inzittenden konden snel worden opgepakt.

Filipijnen en China beschuldigen elkaar van bewust rammen kustwachtschepen: Volgens de Filipijnse regering werd het kustwachtschip drie keer geramd door de Chinese kustwacht. Peking zegt dat juist het Filipijnse schip opzettelijk een botsing veroorzaakte.

En dan nog even dit:

Het duurde 57 jaar, maar een gezonken Kotter uit Urk is door duikers gelokaliseerd in de Duitse Noordzee. Het visserschip verging in 1967 in een zware storm.

De vijf bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Van twee opvarenden werd later het lichaam gevonden, van de drie anderen niet. De nabestaanden noemen de vondst van het wrak "aangrijpend en heel bijzonder".