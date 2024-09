Israël vindt lichamen van zes gegijzelden in Gazastrook onder wie Amerikaan

Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van zes gegijzelden gevonden. Ze zijn gevonden in een tunnel onder Rafah. Onder de doden is ook de Israëlisch-Amerikaanse Hersh Goldberg-Polin. De zes waren allen gegijzeld op 7 oktober, de dag van de terreuraanslag door Hamas.

De Amerikaanse president Biden heeft de familie van de 23-jarige Goldberg-Polin gecondoleerd. "Ik ben er kapot van en ben woedend", zegt de president. "Vergis je niet, Hamas-leiders zullen voor deze misdaden betalen. En wij zullen dag en nacht blijven werken aan een deal om de vrijlating van de resterende gijzelaars veilig te stellen."

Muziekfestival

Goldberg-Polin werd ontvoerd door Hamas op 7 oktober. Hij woonde met vrienden het muziekfestival bij waar Hamas binnenviel. Hij had zich met een vriend in een schuilkelder verrborgen waarin terroristen handgranaten gooiden. Zijn vriend gooide die meerdere keren terug, maar kwam uiteindelijk om het leven bij een explosie. Goldberg-Polin raakte zwaargewond aan zijn arm en werd ontvoerd naar de Gazastrook.

Eind april bracht Hamas een propagandavideo naar buiten waarin Goldberg-Polin de Israëlische regering toesprak. In die video was te zien dat de gewonde arm van Goldberg-Polin geamputeerd is. Het is onbekend hoe hij om het leven is gekomen.

Ook vier andere overleden gijzelaars, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubnov en Almog Sarusi, werden ontvoerd door Hamas tijdens het muziekfestival. Het laatste slachtoffer, Carmel Gat, werd meegenomen vanuit de kibboets Be'eri.

Volgens het Israëlische leger werd het zestal omgebracht kort voordat ze werden gevonden.

Honderd gegijzelden nog vast

Aangenomen wordt dat Hamas en samenwerkende andere terreurgroepen nog iets meer dan honderd gijzelaars vasthouden in de Gazastrook. Van zeker 36 gijzelaars is bekend dat ze niet meer in leven zijn. Twee weken geleden haalde het leger zes andere omgekomen gijzelaars terug uit Gaza. Dinsdag werd de 52-jarige Qaid Farhan al-Qadi levend bevrijd. Hij is inmiddels herenigd met zijn familie.