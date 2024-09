Ten Hag vs Slot in Engelse klassieker: twee maniakale voetbaldieren, één charmeur

De Tukker is ook wars van lijntjes, hij lekt geen informatie naar de pers. Terwijl zijn beste vriend nota bene een journalist is. Leon ten Voorde, FC Twente-volger van Tubantia. Treffend is de anekdote dat wanneer Ten Hag assistent-trainer wordt bij Twente, Ten Voorde het moet lezen in het persbericht.

Bij Slot is zijn communicatie naar journalisten een gave. Al weet hij dondersgoed dat het je als trainer ook enorm kan helpen. Het is niet zo dat hij een leuke man acteert, weet vriend Sjoerd de Bruijn. "Arne is precies zoals hij op tv overkomt."

"Een ideale schoonzoon, op één punt na. Hij heeft twee linkerhanden en krijgt nog geen schroef in een muur."