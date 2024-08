AC Milan blijft zonder zege, Lukaku scoort bij Napoli-debuut tegen keepende veldspeler

AC Milan wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van dit seizoen in de Serie A. Met middenvelder Tijjani Reijnders in de basis werd op bezoek bij Lazio gelijkgespeeld: 2-2.

Milan kwam vroeg op voorsprong via een kopbal van Starhinja Pavlovic uit een hoekschop, maar na ruim een uur spelen keek het ineens tegen een achterstand aan.

Nuno Tavares was tweemaal aangever bij een doelpunt van Lazio. De eerste werd binnengelopen door Valentín Castellanos, snel daarna maakte Boulaye Dia 2-1.

Milan-coach Paulo Fonseca bracht vier spelers tegelijk in, waaronder aanvallers Rafael Leão en Tammy Abraham, die vrijdag op huurbasis overkwam van AS Roma. Een minuut na de wissels maakte Leão de 2-2 op aangeven van Abraham.

Het debuut van Abraham werd nog bijna met het winnende doelpunt bekroond, maar in blessuretijd werd zijn inzet gekeerd.

Succesvol debuut Lukaku

In de categorie debuterende spitsen beleefde Romelu Lukaku een mooie avond in het shirt van zijn nieuwe club Napoli. De van Chelsea overgenomen Belg zorgde als invaller voor de ommekeer tegen Parma met de gelijkmaker in blessuretijd. Enkele minuten later won Napoli zelfs nog, 2-1.