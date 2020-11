'Aanpassing boerenlandschap noodzakelijk voor korenwolf en eikelmuis'

Willen de korenwolf en de eikelmuis overleven in Nederland, dan is aanpassing van het agrarisch gebied in Zuid-Limburg noodzakelijk. Dat zegt de Zoogdiervereniging, die deze week de nieuwe Rode Lijst van bedreigde zoogdieren publiceerde.

De korenwolf en de eikelmuis zijn in Nederland ernstig bedreigde diersoorten. Ze komen alleen voor in Zuid-Limburg. Het grote probleem waar de knaagdiertjes mee kampen, is volgens de Zoogdiervereniging het monotone agrarische gebied waarin ze leven.

Dankzij beschermingsmaatregelen en uitzetprogramma's weten de dieren te overleven, "maar voor herstel van deze soorten zijn meer inspanningen nodig", aldus de vereniging.

'Boerenland flink op de schop'

Vooral voor de korenwolf, ofwel de Europese hamster, moet meer gedaan worden, zegt Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging tegen 1Limburg. "Daarvoor moet het boerenland flink op de schop. Nu is het veel te monotoon, terwijl een korenwolf het graag wat diverser heeft."

De hamsters doen het goed op graanakkers en velden met alfalfa op een lössgrond. Lössgrond is een kleiachtige grond die in Nederland alleen in Zuid-Limburg voorkomt. "En juist daar komen de laatste decennia grote grasvelden waar de korenwolf zich niet in thuisvoelt", zegt Van Norren.

Ook het behoud van de eikelmuis vraagt om een aanpassing. De dieren komen alleen nog voor in het Savelsbos, waar de laatste originele populatie in Nederland zit, en rond Bemelen, waar in 2017 een tweede populatie is uitgezet. "De eikelmuis houdt vooral van fruit en insecten en beweegt zich voort tussen struikranden en heggetjes. Willen we dat de dieren overleven, dan zal het boerenlandschap op de schop moeten."

Gevarieerd landschap

Dan denkt Van Norren aan een terugkeer naar de situatie zoals die in de jaren 50 was. "Veel minder uitgestrekte velden en meer heggetjes. Het Limburgse land zou voor tien procent dooraderd moeten worden met struiken en heggen, want de eikelmuis verplaatst zich niet over open terrein."

De gewenste aanpassingen in het landschap zijn niet alleen goed voor het behoud van de bedreigde korenwolf en eikelmuis, maar voor meer diersooren. Van Norren: "In Limburg leven zo veel bijzondere dieren die in andere delen van Nederland niet voorkomen. Die profiteren allemaal mee van een wat gevarieerder en kleinschaliger landschap."