In een slotfase van kerende kansen tegen Willem II heeft Sparta Rotterdam in Tilburg aan het langste eind getrokken. Camiel Neghli maakte in de 89ste minuut op subtiele wijze het winnende doelpunt: 1-2.

Voor het naar de eredivisie gepromoveerde Willem II was het de eerste nederlaag, voor Sparta de eerste overwinning. De vorige drie wedstrijden van de Rotterdammers eindigden in een gelijkspel.

