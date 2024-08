Benfica zet trainer Schmidt op straat na teleurstellende seizoenstart

Roger Schmidt is na twee seizoenen ontslagen bij Benfica. De oud-trainer van PSV wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende seizoenstart, nadat de club uit Lissabon het landskampioenschap vorig seizoen al aan concurrent Sporting moest laten.

Schmidt moet daarmee al vroeg in het nieuwe seizoen het veld ruimen bij de Portugese topclub. De 57-jarige Duitser kwam in de zomer van 2022 over van PSV. In zijn eerste seizoen zette hij een indrukwekkende reeks van 19 ongeslagen duels neer, waarna hij ook de landstitel pakte.

"Het is tijd voor een verandering", zei clubvoorzitter Rui Costa op een persconferentie. "We kijken al naar de toekomst en hopen snel een nieuwe trainer aan te stellen."

Achterop geraakt

De Portugese Primeira Liga is dit weekend toe aan de vierde speelronde en Benfica is door een nederlaag en gelijkspel al achterop geraakt op concurrenten Porto en Sporting, die de koppositie delen en vanavond tegenover elkaar staan.

Benfica won dit seizoen twee van de vier duels en speelde gisteren gelijk (1-1) tegen Moreirense. Op de eerste speeldag verloor het met 2-0 van Famalicão, dat vorig jaar als achtste eindigde.

Vorig seizoen eindigde Benfica als tweede, waarmee het zich plaatste voor de Champions League. Onder meer Feyenoord is daarin de tegenstander. De clubs treffen elkaar op 23 oktober in Portugal.