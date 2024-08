Sinner zonder moeite naar achtste finales US Open, ook Paolini verder

Jannik Sinner heeft in zijn derderondepartij op de US Open tegen Christopher O'Connell weinig tijd verspild. De Italiaanse nummer één van de wereldranglijst versloeg zijn Australische tegenstander binnen twee uur in drie sets: 6-1, 6-4, 6-2.

De twee stonden twee keer eerder tegenover elkaar. In 2021, op hardcourt in Atlanta, ging de winst naar O'Connell. Sindsdien heeft Sinner een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Missertjes

Sinner stond vandaag in een mum van tijd met 5-0 voor en na de gewonnen eerste set kon hij zich zelfs wat missertjes veroorloven. Spannend werd het niet in de tweede set in New York.

De genadeklap volgde na een vroege break in de derde set. Tekenend was de statistiek dat Sinner liefst tien breekkansen kreeg, terwijl hij zijn tegenstander niet één breekkans gunde.

In de achtste finales treft Sinner de Amerikaan Tommy Paul of Gabriel Diallo uit Canada. Die staan momenteel tegenover elkaar.