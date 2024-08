Van Persie heeft eerste zege binnen: Heerenveen legt NAC over de knie

Hoewel Van Persie nog wachtte op zijn eerste overwinning als hoofdcoach, kreeg hij de voorbije weken van meerdere eredivisieprominenten al de nodige lof toebedeeld vanwege zijn spelvisie en manier van leidinggeven.

In NAC trof Heerenveen een aangeslagen tegenstander. De club uit Breda verspeelde vorige week in blessuretijd een voorsprong en verloor in eigen huis uiteindelijk met 2-1 van FC Utrecht. Een week eerder had het nog verrassend met 2-1 gewonnen van Ajax.

Toch uitfans

Bovendien moest NAC het in Friesland stellen zonder de steun van uitsupporters. De KNVB legde die strafmaatregel op nadat supporters zich eind vorig seizoen hadden misdragen tijdens een play-offwedstrijd tegen Excelsior.

Desondanks vonden enkele supporters met hulp van Friese fans een plekje in het stadion. Met spandoeken over en weer bedankten ze elkaar voor de gastvrijheid.