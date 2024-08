Verspringer De Jong zweeft met wereldrecord naar paralympische titel, brons Mbuyamba

De Duitse regerend wereldkampioen Léon Schäfer, een van de grote concurrenten van De Jong, kwam er niet aan te pas in de finale en eindigde als vierde met een sprong van 6.93 meter.

Schäfer zag dat Mbuyamba, eerder dit jaar nog winnaar van WK-brons, er met het brons vandoor ging. Profvoetballer worden, zoals zijn broertje Xavier Mbuyamba bij FC Volendam, was altijd zijn grote droom, maar daar kwam abrupt verandering in toen hij een aantal jaar geleden op vakantie zijn been verloor na een scooterongeluk en medisch falen dat daarop volgde.

In het atletiek vond hij een nieuwe uitdaging. "Mijn droom was om hier te staan en stiekem droomde ik dat iemand een steekje liet vallen, dan was dat mijn kans. En die heb ik gepakt", zei de bronzenmedaillewinnaar. "Geweldige avond, een droomavond, ik zei de hele tijd tegen dat meisje van de organisatie: je zit in mijn droom, je zit in mijn droom."

Bekijk de reactie van Mbuyamba: