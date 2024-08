Twee slachtoffers van geweld bij Notting Hill Carnival in Londen overleden

Een vrouw en een man die vorige week zwaargewond raakten tijdens het Notting Hill Carnival in Londen zijn aan hun verwondingen overleden.

Het gaat om een 32-jarige moeder die samen met haar 3-jarige dochter en andere familieleden bij het carnavalsfeest was en een 41-jarige Eritrese chef-kok die in Dubai woonde en op werkbezoek was in Londen. Eerder werkte hij samen met topchefs als Gordon Ramsey en Alain Ducasse.

De vrouw werd neergestoken toen ze een ruzie probeerde te sussen. De chef-kok werd buiten bewustzijn met een hoofdwond aangetroffen voor een restaurant. Wat er aan voorafging is onduidelijk. De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen om na te gaan waar hij allemaal is geweest voordat hij werd aangevallen.

Een man van 20 is aangeklaagd voor poging tot moord op de 32-jarige vrouw en een man van 31 is aangeklaagd voor het opzettelijk veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

'Hartverscheurend'

Op het meerdaagse jaarlijkse straatfestival in West-Londen werden op verschillende plekken acht mensen neergestoken. Daarnaast raakten 35 agenten gewond bij aanvallen door bezoekers. Er werden 72 wapens in beslag genomen en 349 mensen opgepakt.

Burgemeester Khan van Londen noemde het "hartverscheurend" om te horen van hun dood. "Dit geweld is schokkend, volkomen onaanvaardbaar en is een verraad van de waarden waar het Notting Hill Carnival voor staat."