Van de Zandschulp geeft stunt tegen Alcaraz geen vervolg op US Open: verlies in drie sets

Van de Zandschulp, die in 2021 bij zijn doorbraak de kwartfinale haalde in New York, gaf ook in de derde set op de beslissende momenten niet thuis. Na twee dubbele fouten bij een 2-2 stand was het gedaan met de Nederlander.

Plezier

Desondanks kan de 28-jarige Van de Zandschulp terugkijken op een goed toernooi. De verrassende zege op Alcaraz was indrukwekkend, maar belangrijker is dat hij het plezier in de sport weer heeft hervonden.

Na zijn vroege exit op Roland Garros, eind mei, overwoog hij zelfs te stoppen met proftennis. Van de Zandschulp hervond in de periode daarna zijn zelfvertrouwen met gewonnen wedstrijden op enkele toernooien op een lager niveau. In New York liet hij zich weer zien op het hoogste niveau.

Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op de US Open. Gisteren sneuvelde Tallon Griekspoor al in drie sets tegen Grigor Dimitrov.