Na 35 duels eindigt ongeslagen reeks Leverkusen in Bundesliga: Leipzig te sterk

Leverkusen bouwde de laatste maanden een reputatie op door duels vaak in de slotfase in hun voordeel te beslissen. In de eigen BayArena voelde de landskampioen vandaag hoe het is om aan de andere kant van de medaille te staan.

De aankomende Champions League-tegenstander van Feyenoord (de ploegen treffen elkaar op 19 september in Rotterdam) kwam enkele minuten voor rust op voorsprong door een fraai doelpunt van Jeremie Frimpong.

De Oranje-international profiteerde van slecht uitverdedigen aan Leipzig-zijde, pikte de bal op, kapte een verdediger uit, maakte een subtiele schijnbeweging en schoof de bal toen beheerst in de hoek.

Op slag van rust verdubbelde Alejandro Grimaldo de voorsprong, maar Leverkusen kon niet lang genieten van de comfortabele marge. Leipzig profiteerde van een lange blessuretijd en maakte in de slotseconden van de tweede helft via Kevin Kampl de aansluitingstreffer.

Onsportief gedrag

De lange blessuretijd was het gevolg van misdragingen van Leipzig-coach Marco Rose. Halverwege de eerste helft ontving de fanatieke Duitser, geboren en opgegroeid in Leipzig, vanwege onsportief gedrag twee gele kaarten in dezelfde minuut.