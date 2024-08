NEC maakt bruut einde aan ongeslagen status Fortuna

NEC heeft Fortuna Sittard de eerste nederlaag van het seizoen toegebracht. De Nijmegenaren boekten een overtuigende 0-3 zege in Sittard. Daarmee is PSV nog de enige ploeg in de eredivisie met een perfecte score van drie zeges in drie wedstijden.

Fortuna had de eerste twee wedstrijden gewonnen en de wedstrijd tegen Ajax in de derde speelronde werd uitgesteld. NEC komt met de tweede overwinning op rij nu evenals Fortuna op zes punten.