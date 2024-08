Bus kantelt in Mississippi: zeven doden en tientallen gewonden

In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeven mensen omgekomen en tientallen anderen gewond geraakt nadat een bus op de snelweg was gekanteld.

Zes passagiers werden ter plekke dood verklaard en de zevende overleed later in het ziekenhuis. De bus reed richting het westen en verliet een snelweg nabij Bovina, in Warren County. Volgens de snelwegpolitie sloeg de bus bij het verlaten van de snelweg om. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken.

Het ongeluk werd veroorzaakt door een probleem met een band of meerdere banden, meldt de Amerikaanse autoriteit die ongelukken onderzoekt op X.

Er zijn 37 passagiers naar ziekenhuizen in het nabijgelegen Vicksburg en Jackson, hoofdstad van Mississippi, gebracht.

CBS News meldt op basis van een lijkschouwer dat een 6-jarige jongen en zijn 16-jarige zusje onder de doden waren. Volgens hem zouden de broer en zus uit Guatemala komen en door hun moeder geïdentificeerd zijn. De anderen inzittenden zouden volgens de lijkschouwer ook uit Guatemala komen. De politie heeft nog niets gedeeld over de identiteit van de slachtoffers.

Klapband

Het is de tweede keer dit jaar dat een bus in Mississippi in de problemen komt onder vergelijkbare omstandigheden. In april kreeg een bus met studenten een klapband en botste vervolgens tegen een betonnen barrière. Daarbij vielen elf gewonden.