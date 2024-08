Fans van Liverpool en United blij met Oranje-invasie: 'Laat die Nederlanders maar komen'

Manchester United zit al jaren in een moeizame fase. Sinds het glorietijdperk onder succescoach Alex Ferguson is de club nooit meer de oude geworden. Ten Hag werd twee jaar geleden aangesteld om het team uit het diepe dal te trekken. Maar het had niet veel gescheeld of hij was eerder dit jaar zijn baan kwijtgeraakt na een teleurstellend seizoen, waar de ploeg op de achtste plaats eindigde op de ranglijst.

Unaniem

De verrassende winst tegen stadsrivaal Manchester City in de finale van de FA Cup bood redding en de club besloot Ten Hag nog een kans te geven. Alle fans die de NOS rond Old Trafford sprak, zijn unaniem in hun oordeel dat dit het juiste besluit was.

"Ze moeten hem gewoon wat meer tijd gunnen", zegt Carl Seabrook die helemaal uit Malta is gekomen. Hij heeft honderden euro's neergeteld voor een vip-ticket om de klassieker dit weekend te kunnen bijwonen.

"Ten Hag is een goede coach. Hij is bezig het team opnieuw op te bouwen en dat gaat nu eenmaal langzaam. We hebben weer nieuwe spelers erbij gekregen. Vorig jaar hadden we een hele berg blessures, maar hopelijk gaat het dit seizoen de goede kant op."

Slot moet zich bewijzen

Hoe anders is het bij Liverpool, waar onder Jürgen Klopp grote successen werden gehaald. Zijn opvolger Slot was tot voor kort een onbekend gezicht voor Engelse voetbalfans. Sommigen kijken nog de kat uit de boom, zoals Liverpool-fan Graeme die op deze zonnige middag geniet van een wandeling rond het stadion van zijn club.

"Het is begin van een nieuw tijdperk. We moeten nog maar zien hoe Slot het gaat doen. Ik heb zo mijn twijfels. Hij moet zichzelf nog bewijzen."

Stuart Drass is hoopvoller gestemd, zeker na de eerste twee gewonnen wedstrijden van het nieuwe seizoen. "Hij is heel goed begonnen. Hij heeft een agressieve, aanvallende stijl, een beetje zoals Klopp. Dus alles wijst de goede kant op."

Wie heeft de makkelijkste taak dit weekend: Slot of Ten Hag? Ian Doyle, die al vele malen de klassieker heeft bijgewoond als verslaggever van de Liverpool Echo, twijfelt geen seconde: "Arne Slot natuurlijk. Hij zit in een ongebruikelijke positie, omdat hij een sterk team heeft geërfd van zijn voorganger", zegt hij.

"Meestal wordt een nieuwe coach binnengehaald omdat het slecht gaat met het team, maar Liverpool zit juist in de lift. Vergelijk dat maar eens met Erik ten Hag die een team had geërfd dat al veel jaren een mislukking was."