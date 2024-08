Kamermeerderheid: 'Minister, stuur mpox-vaccins naar Afrika'

Deskundigen op het gebied van infectieziekten laten Nieuwsuur weten de redenering van Agema niet te kunnen volgen. Omdat de voorraad ruimschoots voldoende blijft, zelfs na de donatie van een beperkt deel. "Simpelweg zeggen dat je de voorraad op 100.000 wilt hebben is geen argument. Hoe meer vaccins ze in centraal Afrika hebben, des te meer dit deze landen helpt om het virus in te dammen. Daar hoef je niet wetenschappelijk voor onderlegd te zijn", zegt microbioloog Roel Coutinho. Hij is ook voormalig hoofd van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Een meerderheid van de Tweede Kamer (NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, CU, Denk, Partij voor de Dieren, SGP en Volt) vindt dat de minister het advies van het RIVM op moet volgen. "Na corona hebben we geleerd dat als je een uitbraak wilt aanpakken, je dat bij de bron moet doen. We hebben zelfs afgesproken om vaccins te doneren", zegt Kamerlid Wieke Paulusma van D66.

CDA-Kamerlid Harmen Krul noemt het een "kortzichtig besluit". "Nederland moet zich niet achter de dijken terugtrekken, maar verantwoordelijkheid nemen. Het is ook in het Nederlandse belang om verdere verspreiding tegen te gaan."

Binnen de coalitie wordt verschillend gedacht over het doneren van vaccins. BBB volgt de minister. "Hoewel solidariteit met getroffen gebieden belangrijk is, moeten we ook onze eigen paraatheid waarborgen", zegt BBB-Kamerlid Mariska Rikkers-Oosterkamp. Maar NSC is juist voorstander van donatie. NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen vraagt een spoeddebat aan met zorgminister Agema. Ze wil de minister overtuigen, zodat de ruim 13.000 vaccins "zo snel mogelijk die kant opgaan".

Duur vaccin

Artsen zonder Grenzen (AzG), dat een enorme stijging ziet in het aantal gevallen mpox, doet een zelfde oproep aan de minister. "De vaccins zijn nu precies waar ze het minst nodig zijn. In Congo zijn geen vaccins beschikbaar. Er zijn 10.000 vaccins aangekomen in Nigeria. Dat is natuurlijk niets", zegt Victorine de Milliano, beleidsadviseur bij AzG.

Het mpox-vaccin is een duur vaccin, zegt De Milliano. "Tot 75 dollar per dosis. Ter vergelijking: een routinevaccin kost tussen de 20 cent en een euro. Dat is ook een van de redenen dat Afrika nog afhankelijk is van vaccindonaties." Landen die mpox-vaccins wel doneren of dat hebben beloofd zijn Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Japan en de VS.

AzG vindt net als D66 dat Nederland met het besluit van Agema ingaat tegen de mondiale gezondheidsstrategie. Daarin staat: 'In het kader van gelijkwaardige toegang tot vaccins zet Nederland zich, naast het bevorderen van lokale productie en het verbeteren van country readiness, ook in voor het beschikbaar stellen van eventueel overschot aan vaccins voor donatie aan landen die daar behoefte aan hebben.'

De Milliano: "De minister heeft gezegd nieuwe vaccins te gaan bestellen. Dus doneer dan alvast. Hoe eerder hoe beter. Er zit ook een houdbaarheid op die vaccins."