Raphinha met hattrick en twee assists uitblinker bij Barcelona tegen Valladolid (7-0)

Barcelona-aanvaller Raphinha heeft een hoofdrol opgeëist in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Real Valladolid. De 27-jarige Braziliaan maakte een hattrick en leverde twee assists.

Dankzij de aanvalsdrift van Raphina kon FC Barcelona na drie 2-1 zeges op rij in de vierde speelronde van het La Liga-seizoen flink aan het doelsaldo werken.

Barcelona is de enige club die nog foutloos is in La Liga. Villarreal, dat later vanavond in actie komt, volgt op plek twee.