PSV maakt komst Karsdorp bekend: rechtsback tekent voor één jaar

PSV heeft de komst van Rick Karsdorp bevestigd. De 29-jarige rechtsback, die gisteren al was gearriveerd in Eindhoven, tekende een contract tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog een jaar.

Karsdorp stapte in 2017 van Feyenoord over naar AS Roma en bleef sinds die tijd onder contract in Italië. In het seizoen 2019/2020 keerde hij op huurbasis even terug bij Feyenoord.

Afgelopen donderdag werd het contract van Karsdorp bij Roma ontbonden, omdat de Serie A-club geen toekomst meer voor hem zag. Daardoor lag de weg open voor een transfer en PSV hapte toe.

'Wil de mensen Rick uit zijn beste dagen laten zien'

Door het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco had PSV een vacature op de positie van rechtsback. "Ik wil de mensen hier weer de Rick uit zijn beste dagen laten zien", zei Karsdorp op de website van PSV. "Met goede passes en bruikbare voorzetten."

"Hij is bekend met de eredivisie en past met zijn snelheid bij het spel van Peter Bosz", lichtte technisch directeur Earnest Stewart de transfer toe.