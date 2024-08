Fabrikanten en Veilig Verkeer Nederland juichen leeftijdsgrens fatbike toe

Fabrikanten van fatbikes en Veilig Verkeer Nederland zeggen blij te zijn als er een leeftijdsgrens komt voor fatbikes.

In de Tweede Kamer is nu een meerderheid voor dat plan. De grootste regeringspartij, de PVV, hield dat eerst tegen, maar is nu ook voor. Over de minimale leeftijd voor fatbikebestuurders denkt de PVV nog na.

Fabrikanten zeggen niet te vrezen dat een leeftijdsgrens de verkoop van fatbikes zal beïnvloeden. Als de overlast door opgevoerde fatbikes door een leeftijdsgrens zal afnemen, kan dat volgens hen leiden tot een beter imago van de elektrische fiets met dikke banden. Daar zijn de fabrikanten alleen maar bij gebaat.

Goedkope fatbikes

Ook fatbikeverkoper Sjoerd Jonkers, is voor zo'n leeftijdsgrens. "Wij zien hier in Amsterdam veel problemen, veel ongelukken met minderjarigen", zegt hij.

Dat komt volgens hem ook doordat er veel goedkope, geïmporteerde fatbikes worden verkocht van een lage kwaliteit die niet veilig genoeg zijn.

Daarnaast worden volgens hem veel problemen veroorzaakt door de zogenoemde 'sjoemelscooters'. Dat zijn fatbikes met een gashendel die 45 kilometer per uur halen, en dus eigenlijk scooters zijn. "Een fatbike is een e-bike van 250 watt, die maximaal 25 kilometer per uur rijdt, met dikke banden", aldus Jonkers.

Het liefst ziet Jonkers dat er een leeftijdsgrens komt voor alle e-bikes, "want anders verschuift het hele probleem naar de gewone e-bike".

'Verkapte snorfiets'

Veilig Verkeer Nederland pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar. "Wij zien de fatbike als een soort verkapte snorfiets. Daarvoor geldt de minimumleeftijd van 16 jaar en dat zouden wij dus ook voor de fatbike willen zien", zegt Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland.

Pomper noemt het "enorm zorgelijk" dat er veel ongelukken zijn met kinderen tussen de 10 en 14 jaar op een fatbike. "Je zou je kunnen voorstellen dat deze kinderen nog niet de capaciteit hebben om situaties goed in te schatten. Er is ook niet voor niets een minimumleeftijd voor de snorfiets en de brommer, dus het lijkt ons niet meer dan logisch om deze minimumleeftijd ook voor de fatbike in te stellen."

Daarnaast pleit de organisatie voor een helmplicht en wil het ook dat het verboden wordt om met z'n tweeën op een fatbike te rijden.

Veilig rijden

Onder de gebruikers van fatbikes wordt anders gedacht over de leeftijdgrens. "Ik vind het gewoon een beetje onzin, want als je hem niet opvoert, als je gewoon veilig rijdt, dan is er niks aan de hand", zegt een meisje van 15 op een fatbike tegen de NOS.

Toch ziet ze ook wel in dat niet iedereen zo veilig rijdt. "Heel veel vriendinnen van mij rijden ook niet heel goed." Ook drie andere meisjes op fatbikes vinden een leeftijdsgrens onnodig. "Hoe oud je bent, maakt niet uit. Mensen van tien kunnen ook gewoon rijden. Die hebben toch ook leren fietsen van hun ouders?"