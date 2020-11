PSV blijft in spoor Ajax en Vitesse; Heerenveen haakt af

Het is onzeker of Stefan de Vrij maandag in Zeist kan aansluiten bij de selectie van het Nederlands elftal. Volgens Italiaanse media hebben een paar ploegen uit de Serie A te horen gekregen dat hun spelers in de 'bubbel' moeten blijven die iedere club heeft opgezet om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Eén van die clubs zou Internazionale zijn, de werkgever van verdediger De Vrij.

De andere ploegen waar het om gaat zijn Fiorentina, Genoa, AS Roma, Sassuolo en Lazio. De spelers van deze clubs zouden voorlopig thuis moeten blijven. Dat betekent dat de internationals niet naar hun nationale ploegen kunnen gaan. Directeur Giuseppe Marotta van Inter heeft minister Vincenzo Spadafora van Sport gevraagd om in te grijpen. Hij vindt dat voor alle clubs dezelfde regels moeten gelden.