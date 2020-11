Dumfries en Gakpo terug bij PSV, zieke Ihattaren ontbreekt in selectie

Artjom Dzjoeba komt niet in actie voor Rusland de komende interlandperiode.

De aanvoerder van de Russen is uit de selectie gezet vanwege een uitgelekte privévideo. Volgens Russische media is in die video een masturberende Dzjoeba te zien.

"Zowel op als naast het veld moet iedereen zich gedragen als een speler van de nationale ploeg", aldus bondscoach Stanislav Tsjertsjesov.