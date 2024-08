FC Groningen blijft dankzij gelijkmaker Bacuna ook in Almere ongeslagen

De eerste officiële ontmoeting tussen Almere City FC en FC Groningen is in Almere in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong, maar incasseerde na rust de gelijkmaker.

Het is na drie nederlagen voor Almere het eerste punt dit eredivisieseizoen.

Eerder deze week deelde FC Groningen aan Almere al een klap uit met het overnemen van Stije Resink, al leverde de transfer de Flevolanders weer een clubrecordbedrag op van meer dan een miljoen euro.

Resink ziet vanaf tribune Almere scoren

Resink stond tegen zijn oude club niet op het veld, maar keek vanaf de tribune toe. Hij zag een sterker Almere in de eerste helft en bij de tweede kans van de thuisploeg was het in de 8ste minuut al raak.