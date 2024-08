Rolstoelbasketballers niet opgewassen tegen regerend kampioen Amerika

De 28-jarige Op den Orth ging in het derde kwart vrolijk verder met scoren en maakte eigenhandig de achterstand op de Verenigde Staten een flink stuk kleiner. Maar in het vierde kwart pakte Amerika het initiatief terug en bezorgde het Oranje toch een ruime nederlaag.

Nu tegen Spanje

De derde en laatste groepswedstrijd van de Nederlandse mannen staat zondag om 18.15 uur op het programma. Dan is Spanje de tegenstander.

Het gaat in de groepsfase niet om plaatsing voor de kwartfinales, want alle landen (acht in totaal) zijn daar bij voorbaat al zeker van. Wel is het op papier beter om als tweede te eindigen in de poule, want dan is in de volgende ronde de nummer drie van de andere poule de tegenstander. Als Nederland als derde eindigt, moet het tegen de nummer twee van de andere poule.

De Nederlandse vrouwenploeg neemt het om 18.15 uur net als de mannen op tegen de Verenigde Staten. Die wedstrijd is ook te volgen via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.