Na moeizame start winnen rolstoelbasketbalsters toch ruim van VS, mannen onderuit

De Nederlandse mannen gingen in de Bercy Aerna in Parijs tegen de VS met 34-60 onderuit. De ploeg van bondscoach Cees van Rootselaar had de eerste groepswedstrijd gewonnen van Australië, maar tegen de VS, dat regerend wereld- en paralympisch kampioen is, zat een zege er geen moment in.

Veel missers in eerste kwart

Frank de Jong opende de score voor Nederland tegen de VS, maar daarna stond het vizier van de Nederlanders niet meer op scherp. In het eerste kwart gingen slechts twee van de vijftien schoten raak. Bij de Amerikanen viel wel veel goed, waardoor de achterstand van Oranje na de eerste tien minuten al groot was: 4-17.

In het tweede kwart herpakte Nederland, en vooral Mendel op den Orth, zich. Op den Orth wist in het eerste kwart geen enkel punt te scoren, maar was in het vervolg wel op dreef en kon in het tweede kwart vijftien punten bijschrijven.