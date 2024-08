Massasprint in Vuelta ondanks flinke klim: Groves klopt Van Aert

Kaden Groves heeft de veertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck klopte na 200 kilometer koers Wout van Aert op de streep. Corbin Strong kwam als derde over de finish in Villablino.

In de top van het klassement veranderde weinig. Leider Ben O'Connor behield zijn voorsprong op nummer twee Primoz Roglic, die op een achterstand van 1 minuut en 21 seconden staat. Wout van Aert verstevigde zijn koppositie in het bergklassement.

Dat het een massasprint zou worden, was vooraf niet ingecalculeerd. Op vijftien kilometer van de finish lag nog een top van de klim van de eerste categorie.

Strijd tussen O'Connor en Roglic

Wat gaat Roglic doen? Dat was de vraag die boven deze etappe zweefde. Gisteren zette de kopman van Red Bull-Bora-hansgrohe zijn ambities kracht bij door een flinke hap te nemen uit de voorsprong van zijn concurrent Ben O'Connor, die de rode leiderstrui draagt.

Zelf staat Roglic tweede in het klassement, maar gisteren bracht hij zijn achterstand terug van 3.16 minuten tot 1.21. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Sloveen de leiding overneemt. Zeker aangezien de Ronde van Spanje volgende week zondag eindigt met een tijdrit, zijn specialiteit.

Was Roglic van plan zijn machtige slotfase van gisteren direct een goed vervolg te geven? Geholpen door zijn knechten liet hij zijn Australische concurrent toen soeverein achter zich tijdens de lange, steile slotklim. Of wil hij in de laatste week stukje bij beetje van zijn achterstand goedmaken?

Goede vooruitzichten

Met een bijna 24 kilometer lange klim in de slotfase (de Puerto de Leitariegos) waren de vooruitzichten goed. Maar voordat de renners deze klim van de eerste categorie bereikten, moesten ze nog zo'n 160 kilometer afleggen, langs de fraaie wijngaarden, bergen en groene valleien in het noordwesten van Spanje.