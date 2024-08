Afghaanse vrouwen demonstreren tegen zangverbod: 'Mijn stem is niet verboden'

Afghaanse vrouwen plaatsen de afgelopen dagen video's van zichzelf online waarop ze aan het zingen zijn, uit protest tegen de nieuwe wetten die de Taliban vorige week invoerde. In die zogenoemde deugdwet staat onder meer dat vrouwen niet in het openbaar mogen zingen.

Ook verbieden de Taliban via de wet vrouwen in het openbaar teksten voor te dragen, omdat hun stem als "te intiem" wordt beschouwd voor het openbare leven. Verder moeten ze zichzelf bedekken als ze in de buurt zijn van onbekende mannen.

Zowel vrouwen die in Afghanistan wonen als daarbuiten doen mee met de protestactie op sociale media. Sommigen zijn herkenbaar in beeld, anderen niet. De vrouwen zingen alleen of in een groep, maar hebben allemaal dezelfde boodschap: ze zijn het niet eens met de Taliban.

De vrouwen zingen over hoe hun stem "niet verboden of beschamend is" en dat de Taliban "hun stem niet kunnen verbieden":