Blessures versnipperen MXGP-veld, Coldenhoff en Herlings spreken zich uit

Veel wedstrijden in zeer korte tijd. Iets wat tegenwoordig meer regel is dan uitzondering in de topsport. Vanwege de coronapandemie besluiten veel sportbonden en -organisaties om hun afgebroken seizoen versneld in te halen. Ook de motocrossers van de MXGP moesten de afgelopen maanden flink aan de bak, maar dat heeft zijn tol geëist. "Ik denk dat er een mannetje of twintig geblesseerd zijn", aldus Glenn Coldenhoff, een van de Nederlandse rijders in de hoogste motocross-klasse.

De laatste MXGP-race van het seizoen wordt verreden in het Italiaanse Pietramurata en is vanmiddag live te zien op NOS.nl. De eerste manche begint om 12.00 uur, de tweede om 15.00 uur. Het commentaar is van Sebastiaan Timmerman.