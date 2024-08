De stille doden in Gaza: gebrek aan voedsel, water en zorg

"Ik wil mijn zoon gewoon weer gezond zien. Geen enkele moeder zou haar kind zo moeten zien lijden." Sondos Hamada zit met haar 5-jarige zoontje Mohammed in een gezondheidskliniek in het noorden van Gaza.

Mohammed heeft een zeldzame stofwisselingsstoornis. Voor het begin van de oorlog was de aandoening van Mohammed goed te behandelen. Hij had de juiste medicatie, fysiotherapie en een speciaal dieet. Door de verwoesting in Gaza heeft hij geen toegang meer tot deze zorg.

Het jongetje is vijf kilo afgevallen, heeft regelmatig epileptische aanvallen en kan niet meer lopen. Het is nog maar de vraag of de moeder van Mohammed op tijd aan medicatie en voedsel kan komen, voordat hij aan zijn aandoening overlijdt.

'Grootste probleem in ieder conflict'

Mohammed is een van de indirecte slachtoffers van de oorlog. Hij is niet gewond geraakt door oorlogsgeweld maar door andere gevolgen van de oorlog.

Volgens een recent artikel in het medische tijdschrift The Lancet zou het aantal oorlogsdoden in de Gazastrook op ruim 186.000 kunnen liggen. De schatting omvat mensen die omkomen door oorlogsgeweld en die nog onder het puin liggen, maar ook indirecte doden: Gazanen die omkomen door voedsel-en watertekorten, slechte hygiëne en ziektes die sneller rondgaan.

De schatting van 186.000 doden is aan de lage kant, zeggen de onderzoekers. Volgens hen is het aantal indirecte doden in conflicten ergens tussen de drie en de vijftien keer zo groot als het aantal directe doden. In het geval van Gaza heeft The Lancet gekozen voor een conservatieve schatting: vier keer het aantal directe doden. Dat ligt inmiddels boven 40.000.

"Indirecte doden zijn het grootste probleem in ieder conflict, maar de humanitaire situatie in Gaza is zelfs voor een conflictgebied door verschillende oorzaken uitzonderlijk slecht", zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies. "Het aantal indirecte doden ligt dus waarschijnlijk hoger."