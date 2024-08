Timber valt uit met blessure bij Arsenal, dat punten morst tegen Brighton

Jurriën Timber is tijdens Arsenal - Brighton (1-1) tien minuten voor tijd met een blessure uitgevallen. Of hij daardoor de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) moet missen, is nog niet bekend.

Timber werd deze week door Ronald Koeman voor het eerst in meer dan een jaar opgeroepen voor Oranje. Hij miste bijna het hele vorige voetbalseizoen door een zware knieblessure.

Bij Brighton speelden drie Nederlanders vanaf het begin mee: keeper Bart Verbruggen en verdedigers Jan Paul van Hecke en Joël Veltman. Verbruggen is net als Timber opgenomen in de Oranje-selectie.

Puntenverlies Arsenal

Arsenal begon heel behoorlijk aan het duel met Brighton, zonder daarbij tot veel grote kansen te komen. In de 38ste minuut viel de 1-0, toen Timber de bal naar voren schoot, Lewis Dunk zich liet verrassen door Bukayo Saka en Kai Havertz over Verbruggen heen raak schoot.

Daarna veranderde de wedstrijd van koers. Rice kwam eerst nog goed weg met geel, na een drieste tackle op de enkels van een tegenstander. Kort na rust werd de middenvelder alsnog weggestuurd, toen hij de bal wegschoot na een overtreding.