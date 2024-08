Haaland schiet City met hattrick naar derde zege, Arsenal speelt gelijk tegen Brighton

Haaland opende bij West Ham in de 10de minuut de score. Hij profiteerde van balverlies van de thuisploeg, omspeelde doelman Alphonse Areola en rondde af. Een eigen doelpunt van verdediger Rúben Dias bracht City niet van de wijs.

Onder leiding van Kevin De Bruyne zocht het elftal van coach Pep Guardiola naar een volgende treffer en die kwam er wederom via Haaland. De Noor nam de bal aan en knalde in de 30ste minuut binnen.

Aan de andere kant kwam het gevaar van Mohammed Kudus. De oud-speler van Ajax raakte in de tweede helft de paal. Het duurde lang voordat City het duel definitief in het slot gooide, maar met de derde goal van Haaland was het beslist.

De Noor wipte de bal over keeper Areola in het doel. Voor Haaland was het zijn achtste hattrick in de Premier League. Alleen Sergio Agüero (12), Alan Shearer (11) en Robbie Fowler (9) maakten er meer. Het was voor Haaland pas zijn eerste hattrick in een uitwedstrijd.

Timber valt uit bij Arsenal

Crysencio Summerville, afgevallen voor de definitieve selectie van Oranje, viel in de slotfase in bij West Ham en Nathan Aké moest het bij City ook doen met een korte invalbeurt.

Jurriën Timber viel tijdens Arsenal - Brighton tien minuten voor tijd uit. Na afloop verklaarde trainer Mikel Arteta dat het kramp betrof. Daarmee komen de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) waarschijnlijk niet in gevaar.