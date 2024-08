Vanavond op tv: Geen Nederlandse mpox-vaccins naar Afrika • Nieuwe synthetische drugs zaaien dood en verderf

Nieuwe synthetische drugs zaaien dood en verderf

In navolging van de uiterst dodelijke fentanylcrisis in de Verenigde Staten krijgen synthetische opioïden nu ook steeds meer voet aan de grond in Europa. Een nog veel sterker middel - zogeheten nitazenen - duikt de afgelopen tijd op in partijen reguliere drugs. Gebruikers weten vaak niet dat ze dit middel tot zich nemen en dat zorgt met name in het Verenigd Koninkrijk voor honderden overdosisdoden. We praten in de studio met drugsexpert Daan van der Gouwe van het Trimbosinstiuut.

Gisteren schreven we dat deze nitazenen nu ook voor het eerst zijn aangetroffen in Nederland.