Rolstoeltennissters De Groot en Van Koot probleemloos door in enkelspel Parijs

De 27-jarige De Groot geldt als de grote favoriet voor de titel. Ze is namelijk niet alleen de regerend paralympisch kampioen maar ook 22-voudig grandslamwinnares. Ze zette een zegereeks neer van liefst 145 partijen. Afgelopen mei verloor ze na ruim drie jaar een duel, waarmee die reeks ten einde kwam.

Van Koot (34 jaar) pakte al twee keer in haar carrière paralympisch zilver: in 2012 en 2016.

Samen in het dubbelspel

De Groot en Van Koot vormen in het dubbelspel een duo. Dat was ook drie jaar geleden in Tokio het geval. Toen pakten De Groot en Van Koot goud in het dubbelspel.

Het Nederlandse duo, dat als eerste geplaatst is dit toernooi, had in de eerste ronde een bye en komt dus in de kwartfinales voor het eerst in actie. Momoke Ohtani en Saki Takamuro uit Japan zijn daarin de tegenstanders. Wanneer die wedstrijd op het programma staat, is nog niet bekend.