Schrik zit er goed in na nieuw steekincident Duitsland, veiligheid onder de loep

Politie schiet man met mes dood. Vrouw steekt zes mensen neer in bus. Drie doden bij mesaanval op stadsfeest.

Het zijn nieuwskoppen uit Duitsland uit de afgelopen week. Zeker na de aanslag op het stadsfeest in Solingen, vorig weekend, zijn de oosterburen extra alert op geweld met messen. Veiligheidsmaatregelen bij evenementen worden opgeschroefd en de politiek vraagt zich af: voldoet de wetgeving wel?

Het laatste incident was gisteravond. In een bus bij Siegen stak een vrouw in op passagiers. Zes mensen raakten gewond, drie van hen zijn in levensgevaar.

Anders dan in Solingen was het in Siegen geen terreurdaad, zegt de politie. Duitse media melden dat de vrouw psychische problemen had. In Solingen was de dader een Syrische asielzoeker. Dat leidde tot stevige reacties. Binnen enkele dagen besloot de regering tot strengere asielregels.

In Siegen zit de schrik er ook goed in. De stad ligt in dezelfde deelstaat als Solingen en de bus was op weg naar een stadsfeest, wat in Solingen het doelwit was.

Als gevolg van die aanslag waren de veiligheidsmaatregelen in Siegen aangescherpt. "We streven naar het hoogst mogelijke veiligheidsniveau", zei de burgemeester vooraf. Het feest gaat dit weekend wel door, al is de vraag of er nog zoveel bezoekers komen als was verwacht.