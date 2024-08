Mercedes domineert in derde training Monza, Verstappen zet zesde tijd neer

Max Verstappen heeft in Monza in de derde vrije training de zesde tijd neergezet. Lewis Hamilton was de snelste en zijn Mercedes-teamgenoot George Russell reed de tweede tijd.

De kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix is om 16.00 uur. Die is in Monza erg belangrijk, inhalen is op het krappe en uiterst snelle circuit niet eenvoudig.

Verstappen had ook vandaag wat problemen met zijn auto. Hij zei over de boordradio dat insturen bij bochten op lage of middelhoge snelheid bijna niet te doen was.