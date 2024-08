In de wachtrij vóór de wachtrij: stormloop op Oasis-kaartjes

De verwachting dat de reünieconcerten van de Britse band Oasis extreem populair zouden zijn, is waargemaakt. De kaartjes voor de zeventien concerten in Cardiff, Manchester, Londen, Edinburgh en Dublin vlogen over de online toonbank van Ticketmaster. Dat ging, zoals wel vaker, niet helemaal vlekkeloos.

De verkoop voor de twee optredens in Dublin begon vanochtend om 9.00 uur Nederlandse tijd. Die voor de andere concerten startte precies een uur later. Per persoon gold een maximum van vier kaartjes.

"Het was een soort achtbaan vanochtend, met een site die niet werkte en uitgelogd worden tegen je wil in", zegt Bram uit Utrecht. Hij zat er vanochtend ruim voor 9.00 uur klaar voor. Het lukte hem om kaartjes te bemachtigen voor een van de concerten in Edinburgh. Daar is hij natuurlijk ontzettend blij mee. "Het is heel gaaf."

Hij kreeg uiteindelijk nummer 13.000 in de wachtrij. "Dan denk je: 'Zal het, zal het, zal het?' En ja, het is gelukt! Ik ben vooral heel erg blij en opgelucht." Hoe hij en zijn vrienden volgende zomer naar Schotland reizen, weet hij nog niet precies. "Dat zien we dan wel weer."

Veel wachtrijen

Kaartjesverkoper Ticketmaster leek de grote bezoekersaantallen in eerste instantie goed aan te kunnen. Bij de eerste verkoopronde, voor de Ierse tickets, waren er voor zover bekend geen moeilijkheden.

Maar veel fans die even later een poging waagden voor kaartjes in de andere steden, hadden een andere ervaring. In eerste instantie belandden fans in een wachtrij om toegang te krijgen tot de site. "Veel fans gebruiken momenteel onze site, dus u bent in een wachtrij geplaatst", kregen zij te lezen.