Oppermachtige Jong prolongeert paralympische verspringtitel, zilver Van Gansewinkel

De 28-jarige Jong kende een uitstekende aanloop naar de Spelen. In mei van dit jaar prolongeerde ze haar wereldtitel in Japan door naar 6,53 meter te springen. Daarmee liet ze de concurrentie ver achter zich. Van Gansewinkel sprong op de WK naar het zilver met een afstand van 5,45 meter.

Jong aast op meer

Als het aan Jong ligt is haar gouden medaille in Parijs de eerste van twee. Op vrijdag 6 september staat de atlete aan de start van de finale van de 100 meter. Afgelopen juni sprintte Jong op het NK in haar klasse (T62) naar 12,35, waarmee ze haar eigen wereldrecord (van 12,40) verbeterde.

Maar de regerend paralympisch kampioen op dat onderdeel is haar landgenote Van Gansewinkel. In 2021 in Tokio wist Van Gansewinkel drie medailles te veroveren, ze won zowel het goud op de 100 meter als de 200 meter en pakte het brons bij het verspringen.

Jong kwam in Tokio op de 100 meter niet verder dan een vierde plek.