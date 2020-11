Met glimmende pretogen en gulle lach brengt Jansen weer schwung in Friesland

"Het is op dit moment rustig op de club, dat is mooi en dat helpt. In een rustige werkomgeving kun je goed met elkaar gedijen en kun je werken aan het verbeteren van spelers en het voetbal", vertelt Jansen.

Het plezier is terug bij sc Heerenveen en daar is trainer Johnny Jansen de personificatie van. Met glimmende pretogen en een gulle lach verschijnt hij wekelijks voor de camera's om zijn verhaal te doen. Na jaren van onrust zit er weer schwung in de Friese club, die na zeven speelronden de derde plaats deelt met PSV en slechts twee punten achter de koplopers Ajax en Vitesse staat.

Waar diverse trainers worstelden met de invloed die met name Van der Velde en De Haan nog steeds hebben op Heerenveen, is Jansen dankbaar voor de gesprekken die hij met de iconen kan voeren. "Ik ben het niet altijd eens met Riemer, maar dan raak je in discussie. Hij heeft veel ideeën over alles, en soms denk je 'fantastisch, je hebt gelijk', en sommige dingen doe ik anders."

Ook met zijn huidige assistent, Hennie Spijkerman, voert Jansen veel gesprekken. Niet alleen over voetbal maar ook over het leven. Spijkerman verloor kortgeleden zijn vrouw, terwijl Jansen vader werd van een dochter.

"Met Foppe heb ik het veel over individuele spelers. Wat hebben ze nodig om beter te worden? En wat Gertjan heel goed kan is duidelijk zijn en zijn grenzen aangeven. Met hem ga ik binnenkort praten over verdedigen. Verschillende systemen hanteren en hoe doe je dat dan? Daar leer ik van."

"Het is heel dubbel, dat voelen we allebei enorm. Hier op de club zijn we bezig met voetbal. Maar er gebeuren zo veel dingen thuis, dat speelt altijd mee. Het is makkelijk om te zeggen: 'ik sluit me wel af'. Maar dat is niet zo."

"Samen zoeken we de balans, we staan dicht bij elkaar. Onze dochter is op 14 oktober geboren, ook de geboortedag van Hennie zijn vrouw. Dat is wel heel mooi eigenlijk."

Jansen speelde zelf ook voor Heerenveen, al bleef de teller in de hoofdmacht steken op slechts één wedstrijd. In 1995, in de toenmalige Intertoto-competitie, maakte Jansen zijn debuut en daar zou het bij blijven.