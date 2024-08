Spirituele prinses van Noorwegen geeft ja-woord aan controversiële 'sjamaan'

Prinses Märtha Louise is niet de troonopvolger in Noorwegen, dat is haar broer, kroonprins Haakon. Ze is wel het oudste kind van koning Harald V en koningin Sonja, maar toen ze opgroeide bestond nog de regel dat mannelijke troonopvolgers voorrang krijgen op de troon. Deze bepaling is nu geschrapt, maar niet met terugwerkende kracht.

Märtha heeft drie kinderen met schrijver Ari Behn. Het stel scheidde in 2017. Behn maakte drie jaar later een einde aan zijn leven.

De prinses bouwde aan een succesvolle carrière als spreker, auteur en eigenaar van een kledingmerk. Als zelfbenoemde helderziende heeft ze ook een 'engelenschool' geopend. Toen ze in 2010 in een Noorse krant vertelde over haar communicatie met dode mensen leverde dat veel kritiek op. Sindsdien wil ze niet meer praten met Noorse media.

Racisme

Verrett wordt als eerste zwarte man lid van een Europese koninklijke familie, al zal hij geen koninklijke titel krijgen.

In een interview met Hello! zegt de prinses dat ze sinds ze met hem is dubbel zoveel kritiek krijgt. "Ik wist niet dat er zoveel niveaus van racisme waren voordat ik hem kende." Ze stelt dat sommige mensen hem niet vertrouwen omdat hij zwart is.

De bruiloft wordt exclusief vastgelegd door het tijdschrift Hello! en Netflix. Het stel zou daar flink betaald voor krijgen.