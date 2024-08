Brand op schepen in haven Hoorn, mogelijk iemand overboord geslagen

In een jachthaven in Hoorn staan drie boten in brand. De brand brak uit op een van de schepen en sloeg over naar twee naastgelegen boten, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak rond 11.00 uur uit. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ingezet om de brand te blussen.

Omdat er mogelijk iemand overboord was geslagen, heeft een duikteam gezocht naar mensen in het water maar daar is niemand aangetroffen.

Bij de brand komt veel rook vrij, volgens NH is boven de haven een enorme rookwolk te zien. De veiligheidsregio roept omwonenden op om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Boten die in de rook liggen, worden met behulp van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) verplaatst. "We proberen ze nu weg te laten varen, uit de rook", zegt een woordvoerder tegen NH.