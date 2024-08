Dode vissen overspoelen Griekse stad, noodtoestand uitgeroepen

In Volos, aan de oostkust van Griekenland, is de noodtoestand uitgeroepen, omdat het water bij de toeristische stad bedekt is door honderdduizenden dode vissen. Het zijn zoetwatervissen die door overstromingen in zout water zijn terechtgekomen, waar ze niet kunnen overleven.

Zowel de haven als een nabijgelegen rivier ligt zo vol met dode vissen, dat aan het oppervlak bijna geen water te zien is. Het leidt tot een enorme stank in de stad. Speciale boten moeten de vissen opruimen.