Roglic en Jumbo-Visma sluiten veelbewogen wielerseizoen af met eindzege in Vuelta

Koen de Kort staat op het punt om zijn zeventiende (!) grote ronde af te ronden. Voor de start van de slotrit keek hij terug op de bijzondere Vuelta van 2020.

"Dit was een hele lastige editie. Erg ingewikkeld natuurlijk, met de situatie rond het coronavirus. Ik ben heel erg trots op alle renners en ook op de organisatie, want we hebben Madrid gehaald. Normaal staat het daar vol met publiek bij de finish. Dat zal nu wel anders zijn, maar het is nog steeds speciaal om een grote ronde uit te rijden", zei de renner van Trek.