Strandtent in Zandvoort verwoest door brand

In Zandvoort is een strandtent verwoest door een brand. Het vuur werd vannacht rond 4.00 uur ontdekt bij strandpaviljoen Hippie Fish, aan de boulevard.

Volgens NH werd het vuur ontdekt door een schoonmaker. De brandweer zegt dat het pand al snel helemaal in brand stond. "Er bleek geen houden aan, daarom hebben we het gecontroleerd laten uitbranden", zegt de brandweer.

Niemand is gewond geraakt. Van de strandtent is niets meer over, een shovel trekt de resten uit elkaar zodat de brandweer kan nablussen.

Omwonenden hadden geen last van de rook, doordat de wind richting zee stond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.