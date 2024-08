Mercedes bevestigt komst 18-jarige Antonelli als vervanger van Hamilton

Afgelopen zomer heeft Wolff nog geprobeerd Verstappen los te weken bij Red Bull Racing, maar zonder succes. Hij sluit niet uit dat Verstappen de overstap nog eens zal maken. "Ik heb het gevoel dat onze wegen elkaar gaan kruisen, maar ik weet niet wanneer."

Wolff benadrukte dat Verstappen voorlopig niet in zijn plannen voorkomt. "We hebben de beslissing voor volgend jaar genomen, we steken al onze energie in George en Kimi. Hopelijk zijn dat ook onze coureurs voor 2026 en de jaren erna."

"Verstappen zit niet in mijn achterhoofd. Er kan volgend jaar een moment komen waarop we over 2026 gaan nadenken, maar dat is nu nog niet aan de orde."